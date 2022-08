Dramé évité au parc Plopsaqua: deux bébés retrouvés inconscients sous la chaleur, les parents profitaient de la piscine

Deux très jeunes enfants ont été retrouvés inconscients au parc Plopsaqua de Hannut. Ils ont été emmenés à l'hôpital. Les parents ont été placés sous mandat d'arrêt.

Le drame a été évité de très peu au parc aquatique de Plopsaqua à Hannut en région liégeoise. Le personnel du parc a retrouvé à l'extérieur de l'enceinte deux enfants: un bébé de 6 mois et un enfant âgé seulement d'un an et demi. Ils étaient sous la chaleur, complètement oubliés, au milieu d'un tas de sacs à dos.

Les parents étaient tout simplement en train de profiter de la piscine. Les deux enfants étaient inconscients. Le personnel a heureusement réagi très rapidement et une ambulance a immédiatement été appelée.

Carmine Frisenda, directeur du parc Plopsaqua de Hannut, détaille : "Un moment, on croyait que c'était un animal domestique, mais c'étaient bien des enfants. Les parents ont été ensuite retrouvés, mais ils n'étaient pas ravis que des ambulanciers aient été appelés. Ils étaient plus préoccupés par les frais liés au transport ambulancier" qu'à l'état de santé des enfants. "C'était assez bizarre."

Un contrôle de santé a été effectué à l'hôpital. Ce lundi, ces deux très jeunes enfants sont hors de danger. Les parents, eux, ont été placés sous mandat d'arrêt. Une enquête a été ouverte.