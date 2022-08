Championnats européens - Pas de médaille pour Fabio Van Den Bossche, classé 6e de l'omnium

(Belga) Fabio Van Den Bossche a dû se contenter de la 6e place au classement de l'omnium à l'issue de la course aux points, quatrième et dernière épreuve au programme dans cette discipline de cyclisme sur piste aux championnats d'Europe lundi à Munich, Allemagne.

Troisième avant cette ultime effort, Van Den Bossche a dû se contenter du 6e rang reculant de trois places au classement général final. Le titre européen est revenu au Français Donavan Grondin avec 150 points. Il devance l'Italien Simone Consonni, 2e avec 148 unités et l'Espagnol Sebastian Mora Vedri, le leader après trois épreuves, 3e avec 146 points. En tête après le scratch 10km (1er) et la tempo race 10km (3e) Fabio Van Den Bossche avait été éliminé au 8e sprint et a pris la 9e place de la course par élimination retombant à la 3e place après trois épreuves. Il termine avec 125 points au compteur. Fabio Van Den Bossche, 21 ans, avait pris la médaille d'argent dans cette épreuve l'an dernier à Grenchen en Suisse après avoir été déjà vice-champion d'Europe chez les espoirs la même année à Amstelveen et en or chez les juniors en 2018 à Aigle en Suisse. (Belga)