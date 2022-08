Arménie: le bilan de l'explosion à Erevan s'alourdit à 16 morts

(Belga) Le bilan de l'explosion d'origine indéterminée qui s'est produite dimanche dans une zone commerciale à Erevan, la capitale de l'Arménie, s'est alourdi à 16 morts, a indiqué mardi le ministère arménien des Situations d'urgence.

"Seize corps ont été découverts lors des travaux de recherches et de sauvetage", a déclaré le ministère dans un communiqué. Selon le ministère, 18 autres personnes sont portées disparues. Les autorités ont également fait état de plus de 60 blessés et dépêché plus de 350 secouristes sur les lieux. Une explosion, dont l'origine n'était pas connue dans l'immédiat, s'est produite dimanche en début d'après-midi sur le marché de gros de Surmalu à Erevan. Ce lieu est traditionnellement très fréquenté le dimanche. Certains médias, citant des témoins, ont rapporté que l'explosion était survenue dans un lieu où étaient entreposés des feux d'artifice. Les autorités ont d'ores et déjà exclu la piste d'un attentat, en annonçant l'ouverture d'une enquête pour "violation des règles de stockage des produits facilement inflammables" et "violation des règles anti-incendie" qui ont entraîné la mort de plusieurs personnes "par négligence". Cette explosion endeuille un pays qui traverse une période difficile. Petit pays du Caucase d'environ trois millions d'habitants, l'Arménie a en effet encore du mal à se remettre d'une guerre qui l'a opposé en 2020 à l'Azerbaïdjan voisin, qui s'est soldée par une lourde défaite et une crise politique majeure. Signe de la nervosité ambiante, peu après l'explosion sur le marché de Surmalu le métro d'Erevan a été évacué en raison d'une alerte à la bombe, ont indiqué les autorités, précisant qu'aucun engin explosif n'avait finalement été trouvé. (Belga)