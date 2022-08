Vous mangez plus de fruits et légumes pendant la vague de chaleur? Ce comportement peut vous rendre malade

Avec la chaleur, vous avez peut-être adapté le contenu de vos repas. De nombreux Belges ont adapté leur alimentation ces derniers jours. Première observation, vous consommez les légumes et les fruits en plus grosse quantité.

Or, il faut savoir que ces aliments sont riches en fibres et peuvent provoquer des troubles digestifs s’ils ne sont pas consommés de manière régulière, comme l’explique Aline Volon, diététicienne. "L’arrivée de fibres au niveau des intestins provoque des gaz ou une arrivée massive d’eau qui peut donner suite à des ballonnements ou des selles plus liquides, des diarrhées."

Pour éviter ces troubles, il vaut mieux éviter de manger trop tard et de favoriser une bonne digestion. Les fruits et légumes peuvent aussi être consommés d’une autre manière. "Si on ne supporte pas les fibres, on peut essayer de manger les légumes et les fruits cuits. Quand ils sont cuits, ils sont beaucoup plus faciles à digérer, c’est également le cas si on retire leur peau avant de les manger", conclut l’experte.