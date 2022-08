Les Restos du Cœur de Belgique lancent un appel aux dons pour fournir du matériel scolaire

(Belga) La Fédération des Restos du Cœur de Belgique lance mardi un appel aux dons afin de distribuer des kits de matériel scolaire à au moins 3.280 enfants.

"La rentrée des classes 2022 approche à grands pas et 3.280 enfants attendent un kit de fournitures scolaires, soit une augmentation du nombre d'enfants d'environ 30% par rapport à la rentrée 2021", peut-on lire dans le communiqué de la Fédération. L'Asbl explique cette hausse par la crise en Ukraine et ses impacts économiques. Le conflit a engendré une augmentation du coût de la vie, faisant augmenter l'inflation, qui s'établissait à 9,65% en juin, un record, rappellent les Restos du Cœur de Belgique. Le prix des fournitures scolaires de base a aussi augmenté d'environ 20%, empêchant désormais les familles des bénéficiaires d'acheter le matériel requis pour leurs enfants. "Des familles qui arrivaient jusqu'à présent à 'boucler', même difficilement leur fin de mois, n'y parviennent plus. Elles demandent de l'aide pour nourrir, habiller, soigner et acheter le matériel scolaire de leur(s) enfant(s)", poursuit le communiqué. Les personnes désireuses de venir en aide aux enfants peuvent faire un don financier sur le compte BE44 2400 3333 3345 avec la communication: "Rentrée 2022", ou via la plateforme de dons en ligne: donate.restosducoeur.be. Elles peuvent également se rendre sur le site internet de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique et "offrir" directement un (ou plusieurs) des six kits disponibles. Une attestation fiscale peut être établie au nom des donateurs pour tout don égal ou supérieur à 40 euros. En 2022, ce don est déductible jusqu'à 45%. En 2021, les dons ont permis de distribuer 2.543 kits de fournitures scolaires.