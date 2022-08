Près de 60 talibans tués lors d'affrontements avec le Front de résistance nationale

(Belga) Cinquante-huit combattants talibans ont été tués lors de violents affrontements dans la province du Panshir entre des unités du régime de Kaboul et les troupes du Front de résistance nationale (NRF), rapporte mardi le journal afghan Hasht-e Subh qui se présente comme indépendant.

Le journal, qui s'appuie sur des sources locales, précise que les troupes de la NRF ont également subi des pertes mais le nombre exact de celles-ci n'est pas connu. La vallée du Panshir constitue le principal bastion de la résistance afghane au régime taliban. Plusieurs villages et bases talibanes auraient par ailleurs été conquis ces derniers jours par les troupes de la NRF qui auraient également capturé 40 combattants talibans Il y a maintenant un an que les islamistes radicaux sont revenus au pouvoir en Afghanistan après le retrait des troupes américaines et étrangères et la situation y apparaît bien sombre, en particulier pour les femmes. Le pays est en outre redevenu un sanctuaire pour le terrorisme, mettent en garde les experts.