Pollution d'Oder: 100 tonnes de poissons morts repêchés

Les pompiers polonais ont déclaré mardi avoir repêché 100 tonnes de poissons morts dans le fleuve Oder qui traverse l'Allemagne et la Pologne, renforçant les craintes d'une catastrophe écologique.

"Nous n'avions jamais eu d'opération de cette ampleur sur un fleuve auparavant", a déclaré à l'AFP Monika Nowakowska-Drynda du bureau de presse national des pompiers.

Elle a confirmé qu'environ 100 tonnes de poissons morts avaient été récupérées depuis vendredi.

La cause de la mort est incertaine, mais les autorités soupçonnent des substances chimiques.

"D'énormes quantités de déchets chimiques ont probablement été déversées dans la rivière en toute connaissance des risques et des conséquences", a déclaré la semaine dernière le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

Des échantillons d'eau sont examinés en Pologne et en Allemagne et ont été également envoyés par Varsovie dans des laboratoires en République tchèque, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne.

Les premiers signalements de la mort massive de poissons dans l'Oder ont été faits par des habitants et des pêcheurs à la ligne polonais dès le 28 juillet.

Les autorités allemandes ont accusé les autorités polonaises de ne pas les avoir informées de ces décès, et ont été prises par surprise lorsque la vague de poissons sans vie est apparue.

En Pologne, le gouvernement s'est retrouvé sous le feu des critiques pour ne pas avoir pris de mesures rapides.

Ces dernières années, l'Oder était connu pour être un fleuve relativement propre, avec environ 40 espèces de poissons y vivant.

Selon Mme Nowakowska-Drynda, plus de 500 pompiers participent à l'action de nettoyage.