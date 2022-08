Les prix belges de l'énergie flambent: voici pourquoi

Les prix de l'électricité en Belgique atteignent des sommets. Le prix de l'électricité pour livraison demain (mercredi) atteint ainsi 540,8 euros par MWh sur le marché de gros, selon un négociant. Le précédent record datait du 7 mars 2022 et s'élevait à 460 euros/MWh. Le pic absolu est de 747,93 euros par MWh et correspond à la livraison d'électricité ce mercredi entre 19 et 20 heures.

L'électricité en Europe est historiquement chère, conséquence des prix records du gaz naturel. Le prix de l'électricité en Allemagne par exemple a dépassé les 500 euros par mégawattheure pour la première fois mardi. Il a augmenté de 5,2% à 502 euros, soit une augmentation d'environ 500% en un an.

L'indisponibilité de plusieurs centrales nucléaires françaises et les faibles niveaux d'eau, qui entraînent une baisse de la production des centrales hydroélectriques, contribuent aussi au phénomène.

Ce mardi, le prix européen du gaz s'élevait à plus de 250 euros par MWh. Selon le spécialiste et professeur à l'ULiège, Damien Ernst, le gaz est "environ 13 fois plus cher qu'il ne l'était il y a deux ans." "Un ménage moyen va payer 7.500 euros/an pour son gaz et son électricité", indique-t-il sur son compte Twitter.

Actuellement, les producteurs d'électricité belges exportent massivement vers la France et l'Allemagne.