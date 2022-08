Déminage d'un obus dans le Tournaisis

(Belga) Un obus de la seconde guerre mondiale a été découvert mardi après-midi dans la région de Tournai. L'engin explosif a été détruit sans encombre par les services de déminage de l'armée.

Les autorités communales et les services de secours de Wallonie picarde ont été avisés mardi, vers 15h00, qu'un obus de la seconde guerre mondiale avait été découvert à proximité de l'Institut St-Luc de Ramegnies-Chin, dans l'entité de Tournai. Les hommes de la police de la zone du Tournaisis, les services de secours et les services de déminage se sont rapidement rendus sur place après la découverte de l'engin. Vu la période de vacances, l'école n'a pas dû être évacuée. La bombe a été déterrée par les spécialistes de l'armée, puis transportée dans un lieu approprié, entre Ramegnies-Chin et Templeuve (Tournai). L'engin a ensuite été détruit dans des conditions optimales de sécurité. L'opération de déminage s'est déroulée sans encombre. (Belga)