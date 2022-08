Grand retour de la pluie ce mercredi: faut-il craindre des inondations?

Avez-vous déjà sorti vos parapluies ? Dès ce mercredi, la pluie fête son grand retour sur le pays après près d'un mois d'absence. Selon les prévisions, il devrait tomber d'ici vendredi entre 5 et 40 litres d'eau par m², voire plus localement.



Faut-il pour autant craindre des inondations ? Selon Charles Bielders, professeur spécialiste en conservation des sols à l'UCL Louvain, tout dépendra de la quantité d'eau tombée et du sol concerné. Avec une terre travaillée, le ruissellement est quasi nul. Avec une terre non labourée, elle va moins bien absorber l'eau.

Et votre potager, que risque-t-il ? Après une période de sécheresse, de fortes pluies pourraient l'abîmer. Conseil : couvrez-le dès que possible. "Avec du compost, de la paille, éventuellement des fragments de bois. Sinon, on peut aussi légèrement gratter le sol", préconise Charles Bielders.



Par ailleurs, les quantités d'eau attendues d'ici vendredi ne suffiront pas à sauver les récoltes. D'autant que la pluie disparaîtra ce week-end. Selon les prévisionnistes, la sécheresse redémarre dès la semaine prochaine.