La 37e édition du salon Valériane placée sous le signe de la transition écologique

(Belga) La 37e édition du salon Valériane, "le plus grand salon bio de Belgique", aura lieu du 2 au 4 septembre à Namur Expo et sera placée sous le signe de la transition écologique, ont indiqué lundi ses organisateurs.

Un peu plus de 200 exposants ont confirmé leur présence. Les domaines couverts seront l'agriculture et l'alimentation bio, l'environnement et le jardinage bio, "l'écobioconstruction", les énergies renouvelables, l'artisanat, les textiles et les cosmétiques bio ou encore le tourisme écologique et solidaire. Durant trois jours, le salon sera aussi le théâtre de 40 conférences et ateliers. La plupart de ces activités sont gratuites. Il sera toutefois nécessaire de s'inscrire sur place. La grande nouveauté de cette 37e édition est un espace dédié aux jeunes entrepreneurs "eco-friendly". Une dizaine seront au rendez-vous avec du kéfir, des accessoires pour chiens, des vêtements, des sauces pour pâtes, des céréales infantiles, des produits alimentaires à base de grillons ou encore des plantes médicinales et aromatiques. Le programme est complété par un nouvel espace de démonstration de laine. Ce lieu de partage et de conseil sur le tricot sera tenu par des bénévoles de l'association Nature & Progrès. Des artisans réaliseront également des ruches en paille de seigle tressées, perpétuant les méthodes traditionnelles de la vannerie, dont des démonstrations seront réalisées sur le stand de "La Récré Buissonnière". En 2021, le salon Valériane avait attiré quelque 8.000 visiteurs. (Belga)