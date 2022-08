Championnats européens - Kenny De Ketele revient avec satisfaction sur des championnats d'Europe réussis

(Belga) Kenny De Ketele a jeté un regard satisfait sur les championnats d'Europe de cyclisme sur piste à Munich à l'issue de la dernière journée de mardi. Son équipe belge a remporté deux titres européens, cinq médailles et fini à trois reprises à la quatrième place. "C'étaient de très bons championnats d'Europe", a déclaré l'entraîneur, ravi.

"Nous ne pouvons qu'être satisfaits", a-t-il expliqué. "Nous avons réalisé de bonnes performances dans presque toutes les épreuves. Nous l'avions espéré, mais ce n'est pas facile dans une année post-olympique Avec une courte préparation pour ces championnats d'Europe, nous sommes en bonne position. Cela ne peut être que de bon augure pour l'avenir. L'avenir est prometteur pour nous." Dans la dernière course par équipe, Robbe Ghys et Fabio Van den Bossche ont remporté le bronze. "Ils ont fait une course très intéressante, mais pas à l'hauteur de l'Allemagne et de Roger Kluge aujourd'hui", a indiqué De Ketele. Concernant les échéances à venir, "Robbe et Fabio ne sont pas assurés de leur place. Lindsay (De Vylder, ed.) et Jules (Hesters, ed.) continuent de les pousser. Nous sommes quatre pour deux places. Pour les Jeux olympiques de Paris en 2024, nous devons d'abord nous qualifier l'année prochaine. Et ensuite nous verrons qui roule. Tout est encore ouvert." Nicky Degrendele a manqué de peu une médaille avec une quatrième place dans le keirin mardi. "Je pense que c'est dommage pour elle. Cela aurait tout aussi bien pu être différent. Une médaille aurait pu signifier beaucoup pour elle. Nous essayons de bien la soutenir", a conclu l'entraîneur national. (Belga)