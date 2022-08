Orages en Belgique: la Wallonie et la Flandre passent en code jaune

Mercredi matin, de nouvelles averses orageuses pourront se développer sur l'ouest du pays et donner par endroits entre 10 et 20 l/m2 en peu de temps sur l'extrême ouest du Hainaut, les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale, avertit l'Institut royal météorologique (IRM) mercredi.

En seconde partie d'après-midi et en soirée, de nouveaux orages devraient se développer sur les régions proches de la frontière française. Sous ces orages probablement peu mobiles, les précipitations pourront être abondantes avec des cumuls pouvant atteindre 20 à 30 l/ m2 voire très localement 40 l/ m2 en peu de temps. L'IRM émet un avertissement de code jaune pour les provinces de Hainaut, Namur, Luxembourg ainsi que de Flandre orientale et Flandre occidentale. En province de Liège, du Brabant wallon ou en Région bruxelloise, les orages ne devraient pas être particulièrement violents.

Les prévisions pour les prochains jours

L'atmosphère restera instable et le ciel souvent nuageux ce mercredi. Des averses localement intenses et orageuses pourront toucher l'ensemble des régions, mais elles seront aussi entrecoupées de périodes de temps sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima s'échelonneront de 20 à localement 26°C. Le vent restera faible et variable, sauf à la mer où il deviendra modéré de nord-est. En soirée, le risque orageux persistera. En cours de nuit, le temps deviendra sec à une dernière averse près. Les éclaircies s'élargiront même s'il y aura encore beaucoup de voiles d'altitude. Ensuite, des champs de nuages bas, de la brume et un peu de brouillard pourront se former par endroits. Les minima seront compris entre 12°C dans certaines vallées ardennaises et 20°C à la mer. Le vent sera faible de direction variable ou de nord-est. Au littoral, il sera modéré de nord-nord-est.

Jeudi matin, après dissipation de la grisaille, le temps deviendra partiellement nuageux avec, sur l'ouest et le centre, quelques averses localisées. Sur l'extrême est du pays, le long des frontières allemande et luxembourgeoise, des averses plus intenses et éventuellement encore orageuses pourront se manifester. Les maxima seront compris entre 21°C en Hautes-Fagnes, 22°C à la mer et 27°C en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur nord.

Vendredi, une zone de pluie et d'averses traversera le pays d'ouest en est. Dans l'après-midi, ces averses pourront adopter un caractère orageux, surtout alors sur la moitié est. Les maxima varieront de 21 à 25°C. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort l'après-midi, de secteur ouest à sud-ouest.

Samedi, le temps restera pratiquement sec partout avec du soleil et des nuages cumuliformes, qui pourront devenir prédominants par endroits l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 19 et 24 degrés. Le vent sera modéré, et à la mer souvent assez fort, d'ouest à sud-ouest.

Dimanche, la journée débutera par un temps sec et ensoleillé avec des voiles d'altitude. Ensuite, la nébulosité augmentera depuis l'ouest avant que des périodes de pluie ne nous atteignent en cours d'après-midi ou en soirée. Les maxima se situeront entre 19 et 24 degrés. Le vent de sud-ouest sera modéré, et à la mer généralement assez fort.

Lundi matin, le temps sera très nuageux avec un risque de pluie ou d'averses. L'après-midi, le temps deviendra sec avec davantage d'éclaircies. Les maxima oscilleront entre 20 et 24 degrés sous un vent d'ouest modéré.

Mardi, la nébulosité sera variable à abondante avec un faible risque d'une averse. Maxima de 20 à 24 degrés.