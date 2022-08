Météo - Des averses attendues sur toutes les régions

(Belga) L'atmosphère restera instable et le ciel souvent nuageux mercredi. Des averses localement intenses et orageuses pourront toucher l'ensemble des régions, mais elles seront aussi entrecoupées de périodes de temps sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima s'échelonneront de 20 à localement 26°C. Le vent restera faible et variable, sauf à la mer où il deviendra modéré de nord-est. En soirée, le risque orageux persistera. En cours de nuit, le temps deviendra sec à une dernière averse près. Les éclaircies s'élargiront même s'il y aura encore beaucoup de voiles d'altitude. Ensuite, des champs de nuages bas, de la brume et un peu de brouillard pourront se former par endroits. Les minima seront compris entre 12°C dans certaines vallées ardennaises et 20°C à la mer. Le vent sera faible de direction variable ou de nord-est. Au littoral, il sera modéré de nord-nord-est. Jeudi matin, après dissipation de la grisaille, le temps deviendra partiellement nuageux avec, sur l'ouest et le centre, quelques averses localisées. Sur l'extrême est du pays, le long des frontières allemande et luxembourgeoise, des averses plus intenses et éventuellement encore orageuses pourront se manifester. Les maxima seront compris entre 21°C en Hautes-Fagnes, 22°C à la mer et 27°C en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur nord. Vendredi, une zone de pluie et d'averses traversera le pays d'ouest en est. Dans l'après-midi, ces averses pourront adopter un caractère orageux, surtout alors sur la moitié est. Les maxima varieront de 21 à 25°C. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort l'après-midi, de secteur ouest à sud-ouest.