La Corée du Nord tire deux missiles de croisière, selon Séoul

La Corée du Nord a tiré deux missiles de croisière mercredi, a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense, mettant fin à un mois d'accalmie dans la série record d'essais d'armement de Pyongyang cette année.

"La Corée du Nord a tiré deux missiles de croisière en direction de la Mer Jaune depuis Onchon, dans la province de Pyongan du Sud", a déclaré à l'AFP un responsable du ministère. "Les autorités militaires américaines et sud-coréennes analysent les détails tels que la distance de vol", a-t-il ajouté. La Corée du Nord n'a pas testé de missile de croisière depuis janvier, a précisé l'agence de presse Yonhap. Ce type de missile n'est pas interdit par les sanctions actuelles des Nations unies. La dernière fois que Pyongyang a effectué un essai d'armement remonte au 10 juillet, avec ce qui semblait être des lance-roquettes multiples. La Corée du Nord a procédé depuis janvier à une série d'essais d'armement, dont certains en contravention avec les sanctions en vigueur, notamment le tir d'un missile balistique intercontinental pour la première fois depuis 2017. Séoul et Washington estiment aussi que le régime de Kim Jong Un pourrait bientôt mener un septième essai nucléaire. En début de semaine, les troupes militaires sud-coréennes et américaines ont lancé des exercices préliminaires avant le début de leur exercice annuel combiné Ulchi Freedom Shield (UFS). Ces exercices exaspèrent Pyongyang, qui les considère comme une répétition d'invasion.