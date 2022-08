"Double peine" pour certains parents lors de cette rentrée scolaire: "Jusqu'à 1.000€ par enfant"

Christophe Cocu, directeur général de la Ligue des familles, était l'invité de Fabrice Grosfilley mercredi matin. Il a évoqué les coûts en hausse continue de la rentrée scolaire, après une nouvelle étude de son asbl. Des coûts importants évoqués par Valérie via le bouton orange Alertez-nous (lire son témoignage complet).

"Les parents paient un peu plus cher qu'avant, comparativement à il y a 5 ans et notre dernière étude. Autre constat: dans l'enseignement qualifiant, donc technique et professionnel, les montants sont énormes. C'est la double peine, car il s'agit justement dans ce cas d'un public plutôt précarisé et qui se retrouve à devoir payer jusqu'à 1.000€ pour acheter des couteaux de boucher, des ciseaux de menuisier ou des ordinateurs pour les options davantage bureautiques", nous a-t-il expliqué.

La moyenne est de 689€ dans l'enseignement professionnel, 627€ dans l'enseignement technique, 428€ dans l'enseignement secondaire en général, 255€ dans l'enseignement primaire. Ce sont des moyennes, donc certains paient beaucoup plus ?

"Oui, et ce qui est remarquable dans l'étude, c'est qu'il y a des écarts très importants. Certaines écoles font de gros efforts vers la gratuité, avec certains élèves qui ne paient quasi rien ou autour de 100€ par enfant ; d'autres, à l'inverse, exigent jusqu'à 1.000€ par enfant, notamment avec des minervaux déguisés, par exemple en demandant de payer à une asbl proche de l'école une espère de cotisation annuelle (1 enfant sur 5 est concerné). Ça, c'est vraiment interdit, et il faut le rappeler. Une inspection de gratuité a d'ailleurs été mise en place, et des sanctions peuvent être prononcées".

En maternelles, la gratuité totale est obligatoire depuis quelques années: est-ce respecté ?

"Pas vraiment, car on se rend compte qu'il y a quand même un élève sur deux qui continue à payer jusqu'à 45€ de frais scolaire de rentrée, alors qu'ils devraient juste venir avec un cartable, un plumier et leurs vêtements".

L'outil informatique est devenu indispensable dans l'enseignement, on l'a vu depuis la pandémie et le confinement. Est-ce permis d'imposer un outil informatique (tablette, ordinateur, smartphone) ?

"Jusque l'année passée, c'était à charge de l'école de fournir le matériel informatique. Mais il y a eu une décision du gouvernement qui date de l'année passée: elle autorise désormais, de manière facultative (mais c'est quand même parfois un peu obligatoire…), de demander aux parents d'acheter ce matériel. On le regrette, on aimerait que les écoles utilisent le budget de 15 millions d'euros prévu pour financer l'achat d'ordinateurs individuels".

La Ligue des familles ne fustige pas les écoles. "Ce qu'on veut, c'est que les subsides qui leur sont octroyés leur permettent d'atteindre la gratuité". Elle voudrait également que les voyages scolaires soient plafonnés.