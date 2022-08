PostNL étend son réseau de distribution en Belgique

(Belga) PostNL tisse sa toile en Belgique. "D'ici la fin de l'année, nous voulons ajouter au moins 350 points PostNL à un réseau qui en compte désormais déjà 1.000", annonce mercredi Rudy Van Rillaer, managing director PostNL Belgique, cité dans un communiqué.

Un maillage toujours plus étroit garantit une plus grande facilité de réception et d'expédition pour les consommateurs, selon l'entreprise néerlandaise spécialisée dans la livraison de colis. En moyenne, le consommateur belge trouvera ainsi un point PostNL à deux kilomètres de chez lui, voire moins dans les zones plus densément peuplées. '" A Bruxelles, cette distance moyenne descend à 750 mètres", précise Post NL. Le réseau de points PostNL se compose d'entrepreneurs locaux qui, dans leur propre commerce, proposent le retrait des commandes en ligne des consommateurs envoyées via PostNL. (Belga)