Que signifient "charo", "la moula" et "tchop"? Nous vous avons posé la question et les réponses sont étonnantes (vidéo)

A chaque époque, de nombreux mots apparaissent dans le langage courant et sont principalement utilisés par les jeunes. Ces termes ne sont pas forcément compris par leurs ainés.

Nous avons interrogé des passants afin de savoir s'ils connaissent la signification de "charo", "la moula" ou encore "une tchop". Les réponses sont surprenantes...

"Une tchop de bière?", a répondu une mère de famille.





Mais non, une tchop n'est pas un verre de bière... "c'est une voiture", précise une jeune fille interrogée.





Il est difficile de savoir quels mots vont traverser les tendances. Ces néologismes servent souvent à raccourcir une idée, selon André Guyot, professeur émérite à la Sorbonne à Paris. Le mot "charo" par exemple. Il s'agit du diminutif de charognard. "Charo c'est un peu compliqué. C'est le séducteur, c'est l'adultère, c'est celui qui veut toujours plus, le Don Juan", détaille le professeur.

Autre mot, "moula".... Non, contrairement à vos réponses, ce terme ne signifie pas "le sexe de la femme" ni qu'on "manque de chance"...

"La moula, c'est de l'argent", explique Nora, 10 ans. Le terme moulaga vient du mot anglais "moolah" qui signifie de l'argent.







Certains mots finissent pas être compris des parents. "La moula, c'est quand même employé dans un certain contexte. On peut dire de l'argent quand on demande de l'argent à papa et maman, mais on ne demande pas de la moula à papa et maman", répond une mère de famille.