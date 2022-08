Plus de 35.000 cas de variole du singe de par le monde - 12 décès

(Belga) Plus de 35.000 cas de variole du singe ont été diagnostiqués dans 92 pays et territoires, a indiqué mercredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Douze décès sont également à déplorer.

Près de 7.500 cas ont été signalés la semaine dernière, soit 20% de plus que la semaine précédente lorsqu'on avait déjà enregistré une progression semblable. La plupart des cas sont enregistrés en Europe, en Amérique latine et du Nord, auprès d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. L'OMS y voit donc la nécessité pour tous les pays à centrer les services et informations qu'ils proposent à cet égard vers ces personnes. En Belgique, les données de l'institut de santé publique Sciensano établissent le nombre de cas à 624 (chiffres de mardi). L'OMS a activé le 24 juillet dernier le plus haut niveau d'alerte (Public Health Emergency of International Concern -PHEIC) dans le cadre de la lutte contre la variole du singe. Elle s'attend à une hausse du nombre de cas mortels. (Belga)