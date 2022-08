Salman Rushdie poignardé: Hadi Matar, le suspect de l'attaque, dit être "surpris" que l'auteur ait survécu

L'Américain accusé d'avoir poignardé Salman Rushdie a déclaré mercredi dans un entretien être "surpris" que l'auteur des "Versets sataniques" ait survécu à l'attaque, perpétrée vendredi lors d'une conférence dans l'Etat de New York.

"Quand j'ai entendu qu'il avait survécu, j'étais surpris", a dit Hadi Matar au New York Post, qui indique l'avoir contacté en prison. Le suspect, arrêté immédiatement après l'agression, a plaidé samedi non coupable de tentative de meurtre, et doit comparaître à nouveau vendredi devant un tribunal. M. Matar, 24 ans, n'a pas dit s'il avait été inspiré par la fatwa lancée par l'ayatollah Khomeiny en 1989 depuis l'Iran, appelant à la mort de l'auteur des "Versets sataniques", jugés blasphématoires. "J'ai de l'estime pour l'ayatollah. Je pense que c'est quelqu'un de remarquable. C'est tout ce que je dirais à ce propos", a-t-il assuré au tabloïd new-yorkais, qui écrit que les avocats de M. Matar, lui ont conseillé de ne pas parler de ce sujet. Hadi Matar a dit au journal avoir lu "quelques pages" du roman de Salman Rushdie.

L'auteur britannique de 75 ans, poignardé une dizaine de fois et évacué en hélicoptère vers un hôpital, a été brièvement placé sous respirateur avant que son état ne s'améliore. "La voie du rétablissement a commencé", avait souligné son agent dimanche. "Je n'aime pas cette personne. Je pense pas qu'il soit un homme bien", a lancé le suspect au New York Post à propos de l'intellectuel. "C'est quelqu'un qui a attaqué l'Islam", a-t-il ajouté. En regardant des vidéos de l'auteur sur YouTube, il l'a trouvé "hypocrite", a-t-il poursuivi. Il a assuré ne pas être en contact avec les Gardiens de la révolution iraniens et avoir appris la présence de M. Rushdie à une conférence d'un centre culturel à Chautauqua, dans le nord-ouest de l'Etat de New York, par Twitter.