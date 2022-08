Incendie du dépôt pétrolier à Cuba: 16 pompiers morts, 14 corps non identifiables

L'incendie qui a fait rage pendant une semaine début août dans un dépôt pétrolier de l'ouest de Cuba a fait 16 morts parmi les pompiers, dont 14 sont impossibles à identifier, a indiqué un spécialiste de médecine légale.

Deux pompiers avaient péri dans l'incendie et quatorze autres avaient été portés disparus. Jorge Gonzalez Perez, président de la Société cubaine de médecine légale, a confirmé que ces disparus étaient morts sur le lieu du sinistre. "Vu que les restes retrouvés ont été soumis à de hautes températures pendant longtemps, il n'est pas possible de pratiquer l'extraction d'ADN", a déclaré M. Gonzalez Perez lors d'une conférence de presse. Les funérailles seront célébrées vendredi, a annoncé la présidence cubaine, qui a également décrété deux jours de deuil national. L'incendie, causé par la foudre, s'était déclaré le 5 août dans le dépôt pétrolier de Matanzas, le plus grand de Cuba, à 100 km à l'est de La Havane. Quatre réservoirs pouvant contenir jusqu'à 52 millions de litres de pétrole brut ou de mazout ont brûlé, sur les huit que compte le dépôt.