Encore un peu de pluie avant le retour d'un temps plus sec ce week-end

Le temps restera nuageux jeudi et vendredi, avec de la pluie ou des averses qui se développeront par endroits. Ce week-end, le temps redeviendra plus sec, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique.

Jeudi après-midi, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux. Le temps restera sec dans la plupart des régions mais une petite averse isolée n'est pas exclue. Les maxima varieront entre 22 et 24 degrés en Ardenne et dans la région côtière, et entre 24 et 26 degrés dans les autres régions. Vendredi, quelques éclaircies passagères seront encore possibles sur l'est du pays le matin. Une zone de pluie abordera la région côtière en début de journée, puis traversera la Belgique d'ouest en est. L'après­-midi, l'atmosphère deviendra plus instable et des averses éventuellement orageuses se développeront par endroits. En fin d'après­-midi, un temps plus sec avec davantage d'éclaircies reviendra par l'ouest. Samedi, la journée débutera sous le soleil, puis les nuages se feront plus nombreux en cours de journée. Le soleil restera en revanche assez généreux le long du littoral. Les maxima varieront entre 21 degrés le long des plages et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et 24 degrés dans le centre du pays. Dimanche, un front peu actif traversera notre pays avec parfois un peu de pluie ou une petite averse. Un temps plus sec avec des éclaircies suivra. Les maxima seront proches de 23 degrés dans le centre du pays.