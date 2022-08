Fermeture exceptionnelle du centre d'arrivée du Petit-Château à Bruxelles: pour la 1ère fois, aucun demandeur d'asile n'est accueilli

Pour des raisons de sécurité, le centre d'arrivée situé au Petit-Château à Bruxelles n'a exceptionnellement pas été ouvert ce jeudi matin aux nouveaux demandeurs de protection internationale, a annoncé l'agence fédérale Fedasil.

Des plaintes pour nuisances ont été émises par des riverains et la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a en conséquence déplacé mercredi soir les barrières délimitant les files d'attente de l'arrière vers l'avant du bâtiment. L'accès de ce côté est cependant réservé au personnel et aux demandeurs d'asile qui séjournent déjà au Petit-Château.

La séparation des flux n'étant dès lors plus possible dans cette configuration, Fedasil a pris la décision de ne plus autoriser les nouveaux arrivants le temps de trouver une solution.

Selon Médecins du Monde, entre 120 et 150 personnes ont fait la file chaque matin au cours de la semaine du 8 août devant le Petit Château pour introduire une demande de protection internationale.

L'organisation humanitaire a déploré ce jeudi matin l'absence de mesures prises par Fedasil pour répondre à leurs besoins primaires.