Énorme frayeur à Walibi: Camille s'est extirpée de justesse d’une attraction car son harnais n’était pas attaché

Énorme frayeur pour une Française venue passer une journée au parc Walibi la semaine dernière. Alors qu'elle était dans la montagne russe du Vampire, elle s'est rendue compte que son harnais de sécurité n'était pas attaché. Elle s'est extirpée de justesse avant que cela démarre, a rapporté le quotidien français La Voix du Nord.

"On est rentré par le 6e wagon en partant de la fin et ils ont attaché la personne qui était à côté de moi. Et moi, ils ne m'ont pas attachée. Le harnais n'était pas du tout baissé, le train est parti et j'ai eu le temps de sauter sur mon côté gauche, peut-être 2 mètres plus loin", raconte Camille.

Et d'ajouter: "Je pense que c'est une erreur humaine. Malheureusement, ce ne sont pas des choses qui arrivent quand on travaille dans un gros parc comme ça. C'est assez compliqué. Je ne suis maintenant très malade, j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis sous anxiolytique pour m'aider à dormir. Je leur demande de réparer ma santé psychologique. C'est quand même à cause d'eux que tout ça m'arrive. Et qu'ils soient punis judiciairement. Ce n'est pas normal d'embaucher des personnes qu'on ne forme pas bien."

La Voix du Nord indique que le manager de Walibi a suggéré à Camille de porter plainte en interne, ce quelle a été fait, avant d’aller aussi déposer une plainte au commissariat de Tourcoing. Le parc d’attractions assume par ailleurs l'erreur: "Pour une raison inconnue, les vérifications habituelles n’ont pas été adéquatement effectuées et le harnais de sécurité de la personne n’a pas été correctement abaissé"