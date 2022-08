Disparition mystérieuse: Kiely Rodni, une ado américaine de 16 ans, n'a plus donné signe de vie après avoir participé à une soirée avec des amis

Où est passée l'adolescente de 16 ans Kiely Rodni? C'est la question que se posent les autorités californiennes depuis une douzaine de jours. Le 6 août, la jeune adolescente a participé à une soirée dans les bois dans la localité de Truckee au cours de laquelle de nombreux mineurs d'âge ont consommé de la drogue et de l'alcool, alors que la loi californienne n'autorise la consommation d'alcool qu'à partir de 21 ans.

La jeune femme qui a envoyé un texto à sa mère juste avant sa disparition lui communiquant "qu'elle rentrait de suite", ne s'est plus jamais manifestée. Le véhicule qu'elle conduisait, une Honda CRV grise datant de 2013, est également introuvable.

La nouvelle information survient quelques jours seulement après qu'un témoignage parvenu au FBI parmi 1.200 autres, ne conduise les enquêteurs du FBI à passer la journée de vendredi à fouiller un "lieu de sépulture potentiel" qui s'est avéré ne contenir qu'une carcasse de chien.

Son petit ami, Jagger Westfall, a révélé la semaine dernière qu'il avait envoyé un SMS à Rodni avant qu'elle ne se rende à la fête lui demandant d'"être prudente" et "ne rien faire de stupide".

Selon plusieurs témoignages de participants à la soirée, Rodni, elle-même, aurait été très ivre. Une bagarre entre plusieurs personnes aurait également éclaté.

Au cours de la soirée, Westfall, qui n'a pas assisté à la fête pour des raisons inconnues, lui a envoyé un texto pour se plaindre de sa journée et a reçu une réponse quelques heures plus tard. "À 10h30, elle m'a répondu: "Oh, je suis désolée que tu traverses ça. Et c'est la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle'', a déclaré le jeune homme à Fox 40.

Il a également déclaré au point de vente que son père et lui avaient appris à Rodni comment "se sortir de situations délicates" et a déclaré qu'elle ne "mettrait pas sa vie en danger".

"J'ai vraiment besoin d'elle. J'ai vraiment juste besoin de savoir qu'elle est en sécurité, c'est tout ce dont j'ai besoin à ce stade, je veux vraiment la serrer à nouveau dans mes bras '', a-t-il déclaré . "Je crois qu'elle est toujours vivante."

Une amie de Rodni, Samantha Smith, qui a participé elle-même à la soirée précédant la disparition de la jeune fille, a déclaré au Sun qu'elle était la dernière personne à avoir parlé avec Rodni ce soir-là au téléphone vers minuit et demi. Elle pense que beaucoup d'adolescents présents à la fête en sachent plus qu'ils n'en ont l'air mais qu'ils ont peur de parler à la police parce qu'ils craignent les conséquences. Et celle-ci de conclure: "En ce moment, nous pensons qu'il s'agit d'un cas d'enlèvement … Elle n'était pas en état de conduire et elle ne serait pas allée loin ou se serait écrasée."