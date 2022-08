Le corps de l'homme disparu en Meuse a été retrouvé mercredi à Jambes

Mercredi, peu avant 10h30, un riverain de la Plage d'Amée à Jambes a averti les secours de la découverte du corps d'un homme dans la Meuse, a signalé jeudi la zone de secours locale. Le véhicule de commandement, un véhicule de plongeurs et un bateau sont rapidement arrivés sur les lieux. Deux pompiers ont extrait le corps de l'eau et il est très vite apparu qu'il s'agissait du jeune homme de 24 ans disparu dimanche. Ce dernier avait disparu dans la Meuse dimanche après-midi à hauteur de la plage d'Amée, à Jambes. Les recherches entreprises dimanche et lundi avaient été vaines.