Italie: une tempête fait deux morts en Toscane

Deux personnes sont mortes jeudi, dix-huit ont été blessées et une centaine d'autres évacuées, lors d'une tempête qui a arraché des arbres et des toits en Toscane, a indiqué la région italienne.

L'agence de protection civile a préparé des hébergements d'urgence dans des écoles et des gymnases pour les personnes contraintes de quitter leur domicile après que des vents violents et des pluies torrentielles ont frappé la région entre la côte et la ville touristique de Florence, tuant un homme à Lucques et une femme à Carrare.

Tous deux ont été victimes de chutes d'arbres, selon les médias locaux.

Quatre personnes ont été blessées par la chute d'arbres au camping de Marina di Massa, en bord de mer, tandis que quatre autres ont été transportées d'urgence à l'hôpital dans la ville médiévale de Barga après que la voiture dans laquelle elles se trouvaient a été frappée par un toit arraché, selon le site d'information locale Toscana in Diretta.

Dix autres personnes ont été légèrement blessés lors de ces intempéries.

Selon les experts, le changement climatique dû à l'activité humaine accroît l'intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur, les sécheresses et les incendies de forêt, mais aussi les tempêtes accompagnées de fortes pluies.

Une grande partie de la péninsule est touchée par ces tempêtes: quelques fragments du clocher de la basilique Saint-Marc à Venise sont ainsi tombés jeudi.

La commune de Milan a pour sa part décidé de fermer les parcs de la ville vendredi et a demandé aux citoyens de ne pas stationner en voiture ou à pied sous les arbres et de s'assurer que rien sur leurs balcons ne peut tomber.

Le Latium, la région de Rome, a également prévu à partir de jeudi soir et toute la journée de vendredi des averses accompagnées de vents forts sur son territoire.