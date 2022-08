Championnats européens - La Belgique 12e du concours général par équipe, Noah Kuavita en finale à la barre fixe

(Belga) La Belgique a pris la 12e place du concours par équipes chez les messieurs en gymnastique aux championnats d'Europe jeudi à Munich, se qualifiant pour les championnats du monde à Liverpool du 29 octobre au 6 novembre prochain.

Noah Kuavita (Silok Deurne) a réussi à se qualifier pour la finale à la barre fixe prévue dimanche (16h55). Malgré le forfait de Victor Martinez (GC Malmedy) blessé au dos à l'entraînement, Luka Van den Keybus (Gymteam Sint-Niklaas), Noah Kuavita (Silok Deurne), Glen Cuyle (Gym Izegem), Nicola Cuyle (Gym Izegem) et Takumi Onoshima (Athanor GC) - ont totalisé 240.727 points. Le top 8 par agrès se qualifiait pour la finale par appareil et les huit premiers pays, avec en tête la Grande-Bretagne disputeront la finale samedi (14h45). Le top 13 est qualifié pour Liverpool. Au concours général individuel, Takumi Onoshima, le remplaçant, a terminé 27e, premier belge. Le titre européen est revenu au Britannique Joe Frazer (85.565) devant les Turcs Ahmet Onder (85.131) et Adem Asil (84.465). Luka Van den Keybus est 40e du concours général individuel avec une note de 77.198 (12.500 au sol (84e), 10.900 au cheval d'arçons (99e), 12.766 aux annneaux (75e), 14.066 aux barres asymétriques (46e) et 13.466 à la barre fixe (24e)). Quatrième à la barre fixe (14.066), Kuavita est 33e au cheval d'arçons (13.233), 92e aux anneaux (12.266), 24e aux barres asymétriques (14.000). Douzième à la barre fixe (13.733), Onoshima a totalisé 79.397 points (13.866 au sol (18e), 11.166 au cheval d'arçons (95e), 13.133 aux anneaux (45e), 13.966 au saut, 13.533 aux barres asymétriques (44e). Nicola Cuyle a terminé 71e au sol (12.733), 48e au cheval d'arçons (12.900), 60e aux barres asymétriques (13.033), 82e à la barre fixe (12.233). Glen Cuyle est 95e au sol (12.100, 95e) et 38e aux anneaux (13.333). (Belga)