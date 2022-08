Un incendie dans un bâtiment proche de la Boerentoren à Anvers

(Belga) Un incendie sans guère de gravité a éclaté jeudi soir dans le centre d'Anvers dans un bâtiment attenant à la Boerentoren (la Tour des Paysans), un gratte-ciel monumental construit au siècle dernier dans le style art-déco, provoquant une haute colonne de fumée visible dans le ciel de la Métropole, mais sans faire de blessé, ont indiqué les pompiers.

Le sinistre était sous contrôle moins d'une heure après son déclenchement. Il a éclaté pour une raison encore inconnue au quatrième étage d'un bâtiment situé à côté de la Boerentoren - également connue comme la Tour KBC car elle a accueilli les bureaux de cette banque. Elle est fermée pour des années pour cause de rénovation lourde et d'assainissement. L'iconique bâtiment appartient depuis 2020 au richissime homme d'affaires Fernand Huts et à son groupe Katoen Natie. M. Huts veut en faire une véritable "tour de la culture" après assainissement - de l'amiante y a été découverte - avec des espaces pour expositions temporaires et permanentes, des dépôts d'art, un atelier de restauration, un jardin de sculptures, un cinéma, un auditorium, des salles panoramiques, une librairie... On ignorait jeudi soir si des travaux étaient en cours dans le bâtiment touché par l'incendie. (Belga)