Championnats européens - Mathias Flückiger, vice-champion olympique de mountainbike, contrôlé positif au zeranol

Le Suisse Mathias Flückiger, vice-champion olympique de mountainbike, a été contrôlé positif au zeranol, un stéroïde anabolisant. Provisoirement suspendu, il ne participera pas à la course élites messieurs de l'Euro de mountainbike, disputé dans le cadre des championnats européens à Munich, vendredi en Allemagne.

Flückiger, 33 ans, a été contrôlé positif lors des championnats de Suisse début juin à Leysin. Le zeranol est un stéroïde anabolisant qui figure sur la liste des produits interdits par l'Agence mondiale antidopage (AMA). L'année dernière, le Suisse avait pris la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo derrière le Britannique Tom Pidcock. Quelques semaines plus tard, il a été vice-champion du monde derrière son compatriote Nino Schruter. Pierre de Froidmont, Jens Schuermans et Daan Soete répresenteront eux la Belgique au départ de la course élites messieurs vendredi à 17h00.