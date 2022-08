La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à Taizé fin août

(Belga) La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se rendra le samedi 27 août prochain à Taizé dans l'est de la France où elle donnera une conférence publique sur l'actualité européenne en fin d'après-midi, indique la communauté vendredi dans un communiqué de presse.

"La visite d'Ursula von der Leyen est un geste important, qui indique que les aspirations et les engagements de la jeune génération sont entendus et pris en compte par les responsables politiques et les institutions. En ce sens, cette visite, dans les graves crises du moment, sera un signe d'espérance", souligne Frère Alois, le prieur de la communauté œcuménique de Taizé. Les rencontres internationales ont en effet repris leur cours à Taizé après deux années marquées par la pandémie. Depuis Pâques, ce sont ainsi plus de 20.000 jeunes qui sont venus participer semaine après semaine aux activités proposées par la communauté chrétienne, ajoute le communiqué. La prochaine rencontre européenne aura lieu, quant à elle, du 28 décembre 2022 au 1er janvier 2023 à Rostock, dans le nord de l'Allemagne, précise encore la communauté. Créée en 1940 par Roger Schutz, un pasteur protestant suisse mort assassiné par une déséquilibrée roumaine le 16 août 2005, la communauté rassemble aujourd'hui une centaine de frères catholiques et protestants venus d'une trentaine de pays, avec pour objectif la "réconciliation entre chrétiens". (Belga)