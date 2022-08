Soixante personnes sont sur le pont pour le nettoyage de l'Opéra Royal: un lustre de plus de deux tonnes doit être brossé

À Liège, l'Opéra Royal a subi un incendie au début du mois de juillet. Rien n'avait été détruit, mais de la suie est remonté partout dans la grande salle. Depuis plusieurs semaines, 60 personnes sont mobilisées et comme vous pouvez le voir, c'est un nettoyage périlleux.

Le travail est précis, minutieux. Chaque centimètre est lustré pour qu'aucune trace de suie ne reste de cet incendie.

"La suie est très volatile, elle va vraiment partout et c'est très agressif donc il faut vraiment traiter tous les éléments électriques, comme des câbles et chemins de câble, mais aussi traité tout ce qui est contenu", précise Raphael Ansion, gestionnaire du chantier.

Hissés à 36 mètres de haut, les cordistes passent en revue chaque câble, chaque structure métallique. Cela fait près de 7 semaines que cela dure et il reste une tâche importante : une tache qui impressionne tant par sa taille que par son histoire et sa fragilité : un lustre de deux tonnes et demie.

"Le premier objectif sera de ne pas l'abîmer, c'est la première complication qu'on va avoir et puis traiter les petits carreaux, le verre, les ampoules et toutes les dorures", explique Raphael Ansion.

Une réouverture prévue dans un mois

Au total, une soixantaine de personnes sont sur le terrain depuis le début de l'été. C'est une course contre-la-montre pour espérer reprendre la saison à temps : les spectacles se déroulent pour l'instant dans une salle de l'orchestre philharmonique.

"Dans l'infortune, nous avons eu de la chance que ça se soit passé durant le mois de juillet. Cela nous a permis de prendre des mesures et d'examiner les plans de secours", explique le directeur de l'Opéra, Stefano Pace.

L'Opéra avait été rénové il y a 10 ans, sa réouverture est prévue dans un mois.