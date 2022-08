Désastre au lac de Barbençon, des milliers de poissons flottent à la surface: "Je n'ai jamais vu ça et ça fait mal au cœur"

Le lac de Barbençon, à Beaumont, est le théâtre d'un triste spectacle. Carpes, brochets, vairons,… Des milliers de poissons flottent à la surface. Nettoyés mercredi, les bords du lacs sont à nouveau envahis.

Une désolation pour les riverains et promeneurs : "C'était inattendu, je n'ai jamais vu ça et ça fait mal au cœur, surtout aux pêcheurs" s'étonne Léo, un habitant.

Les conséquences économiques de cette hécatombe sont directes : l'étang de pêche perd sa faune et le restaurant voisin a dû fermer sa terrasse. L'ambiance n'y est pas pour les clients, car en plus de la vision, il y a l'odeur : "On a l'habitude d'avoir beaucoup de monde qui sont joyeux, qui se retrouvent ici pour voir le plus beau village de Wallonie, et au final, on a personne aujourd'hui. On va devoir travailler seulement avec l'intérieur" regrette Morgane, serveuse.

Les systèmes de régulation des eaux du lac sont, en fait, en panne depuis des années. Il y a trop de boues, pas assez d'eau et les fortes chaleurs ont sans doute joué un rôle. "Le lac a une profondeur très réduite parce qu'il est tapissé de boue, donc en cas de forte chaleur, les poissons manquent d'oxygène, et voilà ce qu'il se passe" nous explique Bernard, un riverain.

Le lac est privé, mais des travaux sont prévus pour réparer les systèmes existants. Bruno Lambert, le bourgmestre de Beaumont, se montre ferme : "On a un accord pour l'automne, à défaut, les entreprises seront mandatées, le cas échéant réquisitionnées pour que le travail soit fait. Il en va sans dire que la facture reviendra aux propriétaires du site" a-t-il déclaré.

Une autre piste pourrait être celle d'une bactérie. Des analyses vont être menées pour connaître l'origine de ce désastre dans ce beau coin de Wallonie.