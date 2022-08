Un présentateur-vedette de la télévision américaine annonce l'émouvant décès de son fils de 6 ans

C'est un drame que le correspondant de la chaîne de télévision NBC News, Richard Engel, a partagé jeudi sur son compte Twitter. Le journaliste-vedette américain a perdu son fils de 6 ans, Henry, qui est décédé des suites du syndrome de Rett.

"Notre fils bien-aimé Henry est décédé. Il avait les yeux bleus les plus doux, un sourire facile et un rire contagieux", a écrit Richard Engel sur son compte Twitter, accompagné d'une photo de son fils. "Nous l'avons toujours entouré d'amour et il nous l'a rendu, et bien plus encore."

Henry est décédé le 9 août, selon une page commémorative publiée sur le site Web de l'hôpital des enfants du Texas.

Quand il était encore un nourrisson, Henry a été diagnostiqué avec le syndrome de Rett, un trouble neurologique génétique rare qui entraîne de graves déficiences physiques et cognitives.

"Ses parents ont remarqué qu'il n'atteignait pas ses étapes de développement et il a subi de nombreux examens médicaux pour en découvrir la cause", indique la page commémorative.

En 2019, Richard Engel avait célébré le troisième anniversaire d'Henry, révélant dans un essai émouvant de l'émission "Today" que son fils avait finalement dit "dada" peu de temps après le retour du correspondant étranger en Syrie.