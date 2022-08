Nuyntinck et Rassenfosse éliminés en 16es de finale de l'Euro de tennis de table

(Belga) Cédric Nuytinck et Adrien Rassenfosse ont été éliminés en 16es de finale du simple messieurs de l'Euro de tennis de table vendredi à Munich, Allemagne.

Cédric Nuytinck (WTT 89) a été battu 4 sets à 0 (11-4, 11-8, 11-7, 11-4) par le Français Alexis Lebrun, 30e mondial, tombeur de Martin Allegro (WTT 86) au tour précédent. Le match a duré 27 minutes. Cédric Nuytinck, 29 ans, avait réussi la performance en 32es de finale d'éliminer l'Autrichien Robert Gardos, 39e au classement mondial de World Table Tennis et champion d'Europe en 2012. Adrien Rassenfosse (WTT 132), 19 ans, de son côté a été éliminé 4 sets à 3 par le Croate Tomislav Pucar (WTT 47) non sans l'avoir poussé à un septième set: 5-11, 12-10, 11-5, 11-6, 6-11, 10-12 et 11-8 en 53 minutes de jeu. Le jeune pongiste belge avait créé une autre petite surprise en s'imposant, au bout du suspense, face à Simon Gauzy, 27e joueur du monde. Mené 3 sets à 2, Le Pépin l'avait finalement emportée en 7 sets (11-9, 8-11, 11-7, 12-14, 2-11, 11-7, 11-7) et 54 minutes. (Belga)