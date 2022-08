 Test OnePlus 10T: le smartphone le plus puissant, avec la charge la plus rapide, n'est pas le plus cher…

Référence chinoise du smartphone Android stylé au prix raisonnable titillant les grandes marques, OnePlus nous propose pour la rentrée un appareil à 699€ qui a deux gros arguments, et une petite concession. Explications.

Autrefois limpide, la stratégie de OnePlus, jeune entreprise chinoise qui a disrupté (bouleversé) le marché du smartphone dans les années 2010, est actuellement moins lisible. Il y a quelques années, la question ne se posait pas: OnePlus sortait un flagship killer, soit un tueur de smartphone haut de gamme, par an. Quelques centaines d'euros moins chers que la concurrence, ces smartphones se concentraient sur des caractéristiques clé et sur un logiciel stylé mais épuré.

Depuis 2020, ça se complique: il y a deux smartphones flagship par an et une gamme moins chère qui est arrivée (Nord). Et il y a également d'autres marques comme Xiaomi et Oppo qui se situent dans des stratégies assez proches par moment, celles des très bons rapports qualité-prix.

Cet été, OnePlus a de nouveau surpris la communauté de fans avec le OnePlus 10T, qui n'a pas grand-chose à voir avec le OnePlus 10 Pro sorti au printemps, tandis qu'il n'y a pas eu de OnePlus 10… Mais le grand public s'en fiche de ces considérations stratégiques, finalement. Alors, que vaut le 10T ?





Haut de gamme ?

Le OnePlus 10 Pro, vendu 899€, était un smartphone de très bonne facture (voir mon avis détaillé), haut de gamme flirtant avec le très haut de gamme. Le OnePlus 10T coûte nettement moins cher: 699€ pour la version 8 GB de RAM et 128 GB de stockage, largement suffisant pour la majorité des utilisateurs. Il s'agit cependant d'un smartphone haut de gamme, surtout grâce à deux beaux arguments: la puce la plus puissante du moment, à savoir le système Snapdragon 8+ Gen 1 ; et la charge la plus rapide du moment (disponible sur le marché belge): un chargeur de 150W qui fait son petit poids (et qui, bonus, permettra de charger rapidement n'importe quel ordinateur).

Une puissance débordante

Depuis quelques années, il est difficile de prendre en défaut la fluidité d'un smartphone dès qu'il coûte plus de 200€ (en dessous, il faut s'attendre à des lenteurs de l'interface et des applications). Dès lors, le gain de puissance de la dernière puce Snapdragon ne sera ressenti que par les joueurs avertis, ceux qui scrutent la quantité d'images par seconde dans les réglages des jeux vidéo les plus exigeants (style Fortnite). A l'usage, le OnePlus 10T est donc un modèle de rapidité à tous les niveaux: démarrage, lancement d'applications, passage de l'une à l'autre, etc. La puce est épaulée par de la mémoire très rapide, ce qui ne gâche rien. Bref, une expérience Android de premier plan, bien aidée par un logiciel (OxygenOS 12.1) épuré et stylisé, marque de fabrique de OnePlus depuis le départ.

La charge rapide, impossible de s'en passer

Il m'arrive souvent d'essayer durant quelques semaines d'autres smartphones, comme ceux de Samsung ou le récent Sony Xperia 1 IV (voir mon avis détaillé). Et chaque fois, ce qui m'irrite rapidement, c'est le peu de cas que font les autres marques de la charge très rapide (les smartphones haut de gamme sont même désormais livrés sans chargeur !). Il faut composer avec les autres chargeurs à disposition et se contenter généralement de 30W environ.

Ça ne vous dit sans doute rien, un chargeur 30W. Sauf quand vous prenez en main le pesant bloc de 150W du OnePlus 10T (à noter: le chargeur porte la mention 160W, mais au niveau logiciel et sur le site de OnePlus, il s'agirait de 150W). Il double pratiquement la puissance du 10 Pro (80W) du début de l'année.

La charge très rapide, c'est impossible de s'en passer quand on y a goûté. Ça vous enlève de l'esprit tout tracas lié à l'icône de batterie qui devient rouge. Sur un iPhone, ça veut dire, au mieux, 2h de charge nécessaire. Sur le OnePlus 10T, il faut 22 minutes pour passer de 0% à 100%. En 5 minutes seulement, le temps de laisser infuser un thé, je suis passé de 10% à 40% de batterie, de quoi tenir la journée. C'est un argument en béton, et je me demande pourquoi tout la concurrence (excepté Oppo, qui est le grand frère de OnePlus, et Xiaomi, son meilleur ennemi) n'y accorde pas plus d'importance.





Une partie photo plus basique

Bien entendu, proposer un smartphone à 699€ qui est le plus puissant et avec la charge la plus rapide, ça nécessite quelques concessions. Pas au niveau du design, rassurez-vous: OnePlus a repris le style du 10 Pro avec le bloc d'optiques élégamment intégré dans le châssis, et une couleur verte originale (seule la brillance m'ennuie, synonyme de poussière et de traces de doigt). Ni de l'écran Oled 6,7" en Full HD et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz assurant une fluidité d'affichage constante.

C'est au niveau des photos qu'il faudra se contenter d'une bonne expérience, à défaut de la meilleure expérience (qui reste, cette année, du côté du Oppo Find X5 Pro). Il n'y a plus de partenariat avec Hasselblad comme sur le 10 Pro (mais ça relevait du logiciel et du marketing), et il n'y a plus de téléobjectif (permettant de zoomer sans perte de qualité). Il faut donc se contenter d'un (très bon) capteur principal Sony IMX766 de 50 MP stabilisé, qui a déjà fait ses preuves sur d'autres smartphones haut de gamme chinois. Le reste, c'est un capteur très grand angle au rabais (image arrondie et pas très définie avec ses 8 MP), et un capteur 2 MP anecdotique pour la macro (les prises de vue très rapprochées) qu'il faut activer à la main dans les réglages de l'application photo. A retenir: le OnePlus 10T fait de très bonnes photos "normales" (de jour comme dans la pénombre) grâce à son bon capteur principal, mais n'est pas aussi polyvalent que la concurrence plus huppée.

Conclusions

Encore une fois, OnePlus touche sa cible. En se concentrant sur des aspects très concrets (puissance de la puce et charge très rapide), il propose avec le 10T un smartphone haut de gamme au prix raisonnable (699€), dont seule la partie photo est un peu limitée par rapport à ce qui se fait de mieux. Il faut également oublier l'étanchéité certifiée et la charge sans fil, mais qui s'en préoccupe vraiment ?

La concurrence dans cette gamme de prix, ce n'est pas les récents Samsung, dont le S22 coûte plus cher. Il y a bien un Motorola Edge 20 Pro de 2021, moins sexy, et un iPhone 12 ou un Galaxy S21 FE vieillissant... C'est tout !