Décès à 87 ans du plus jeune des Frères Morvan, chanteurs traditionnels bretons

Yvon Morvan, le plus jeune des quatre Frères Morvan qui ont animé pendant plus de 60 ans des milliers de festou noz en Bretagne, est décédé à l'âge de 87 ans, a annoncé vendredi le maire de Carhaix Christian Troadec.

Des quatre frères -"Ar Vreudeur Morvan" en breton- ne reste plus qu'Henri, âgé de 90 ans. Deux autres frères, Yves et François, étaient décédés respectivement en 1984 et 2012. Yvon et Henri avaient décidé de mettre un terme à leur carrière fin 2019.

"Yvon, comme ses frères, représentait la Bretagne de nos (...) familles du Centre-Bretagne, fières de leur culture paysanne et de leur pays", écrit Christian Troadec, exprimant "une profonde tristesse" dans un communiqué.

"Défenseurs de la langue bretonne, (...) ils se sont dépensés sans compter pour la Bretagne qu’ils aiment, celle de la solidarité et du sens de l’hospitalité issues du monde rural", poursuit l'élu.

Le vice-président de la région en charge des langues de Bretagne et des Bretons du monde rappelle que les Frères Morvan "ne prenaient jamais de +cachets+ pour participer (...) aux fêtes des écoles Diwan (écoles en langue bretonne, ndlr) ou celles organisées par des militants de la culture bretonne en général".

Célibataires et témoins d'un monde rural disparu, les Frères Morvan ont vécu et travaillé toute leur vie dans leur maison natale, sur la ferme de leurs parents, à Saint-Nicodème (Côtes-d'Armor), y compris après le décès en 1976 de leur mère, Augustine. Celle-ci les avait initiés au "kan ha diskan", une technique de chant qu'elle-même tenait de son propre père.

Vêtu jusqu'à la fin de leur carrière de la même tenue de scène, chemise claire à carreaux, casquette plate foncée et pantalon sombre uni, le groupe vocal a totalisé plus de 3.000 concerts, y compris dans les festivals les plus réputés de Bretagne.