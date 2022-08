Une enquête belge permet de démanteler un vaste réseau de passeurs et d'arrêter 18 personnes en Allemagne

Trois suspects, arrêtés début juillet en Allemagne dans le cadre d'une vaste opération de démantèlement d'un réseau de passeurs, ont été livrés à la Belgique, a indiqué vendredi le parquet de Bruges.

Début juillet, 18 personnes avaient été arrêtées en Allemagne et 36 perquisitions avaient été menées à la demande d'un juge d'instruction de Bruges. L'opération, concentrée sur la ville d'Osnabrück, une ville du Land allemand de Basse-Saxe, avait permis de mettre la main sur 119 bateaux, 33 moteurs et 967 gilets de sauvetage.

Depuis cette opération, trois suspects ont été livrés à Belgique, dont le propriétaire d'une entreprise de transport de Bilefeld. Le mandat d'arrêt de ces trois suspects a été prolongé d'un mois par la chambre du conseil de Bruges.

Les résultats d'une dizaine d'enquêtes utilisés

Depuis la fin 2019, des véhicules remplis de bateaux, de moteurs hors-bord et de gilets de sauvetage sont régulièrement découverts en Flandre occidentale. Essentiellement dans la partie ouest de la Côte belge, de nombreux complices de trafiquants d'êtres humains ont été arrêtés. Les véhicules étaient pour la plupart en route depuis l'Allemagne vers le Nord de la France.

Sur base d'une quarantaine d'enquêtes judiciaires différentes, la PJF de Flandre occidentale a progressivement identifié un vaste réseau de passeurs.

L'organisation criminelle aurait, selon le parquet, souvent utilisé des embarcations branlantes, des moteurs vétustes et des gilets de sauvetage inadaptés. La personne suspectée d'être à la tête de cette organisation, d'origine iranienne, a été arrêtée début mai dans l'est de Londres. Hewa R. a été remis fin juillet par le Royaume-Uni et a été placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction brugeois.