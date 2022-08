Championnats européens - Le programme des Belges samedi 20 et dimanche 21 août à Munich

(Belga) Programme des Belges engagés samedi 20 et dimanche 21 août aux championnats européens multisports de Munich, du 11 au 21 août en Allemagne où la Belgique est représentée dans huit des neuf sports au menu de cette deuxième édition:

SAMEDI 20 août: ATHLETISME (21h15) Finale 4x400m (m) - Belgian Tornados (21h45) Finale 4x400m (d) - Belgian Cheetahs KAYAK (09h35) K4 500m (d) Demi-finales - Hermien Peters, Lize Broekx, Camille Dewaele et Amber Van Broekhoven (13h00) K1 1.000m (m) Finale A - Artuur Peters (13h16) K2 500m (d) Finale A - Hermien Peters et Lize Broekx MOUNTAINBIKE (12h00) Cross-country dames - Emeline Detilleux et Githa Michiels DIMANCHE 21 août: ATHLETISME (19h10) Demi-finales 100m haies (d) - Anne Zagré (19h40) Finale 800m (m) - Eliott Crestan (19h50) Finale Javelot (m) - Timothy Herman (20h00) Finale 10.000m (m) - Simon Debognies, Isaac Kimeli et Michael Somers (20h45) Finale 100m haies (d) - Anne Zagré s.r. (21h12) Finale 4x100m (m) - Belgique (21h22) Finale 4x100m (d) - Belgique CYCLISME (11h30) - Course sur route dames Sanne Cant, Alana Castrique, Kim De Baat, Valerie Demey, Lonne Meertens, Jesse Vandenbulcke et Julie Van de Velde GYMNASTIQUE (09h45) Finale au sol et au cheval d'arçons juniors - Cyril Bauduin, Kyano Schepers, Giel Vandeberg, Fynn Van Kampen et Victor Tournicourt s.r. (10h31) Finale aux anneaux et au saut juniors - Cyril Bauduin, Kyano Schepers, Giel Vandeberg, Fynn Van Kampen et Victor Tournicourt s.r. (11h17) Finale aux barres parallèles et à la barre fixe juniors - Cyril Bauduin, Kyano Schepers, Giel Vandeberg, Fynn Van Kampen et Victor Tournicourt s.r. (16h51) Finale barre fixe messieurs - Noah Kuavita KAYAK (13h43) K2 500m (m) Finale A - Artuur Peters et Bram Sikkens (14h26) K4 500m (d) Finale A - Hermien Peters, Lize Broekx, Camille Dewaele et Amber Van Broekhoven s.r. (Belga)