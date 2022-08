Disparition de 43 étudiants au Mexique: Lopez Obrador veut "punir les responsables"

(Belga) Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a appelé vendredi à "punir les responsables", soldats et policiers impliqués dans la disparition de 43 étudiants en 2014, au lendemain du rapport d'une commission d'enquête qui qualifie cette affaire de "crime d'Etat".

"Rendre publique cette situation atroce et inhumaine, et en même temps punir les responsables, permet d'éviter que ces événements déplorables ne se reproduisent" et "renforce les institutions", a déclaré M. Lopez Obrador qui avait mis en place cette commission. "Ce qui affaiblit une institution, c'est qu'elle n'agit pas conformément à la vérité et qu'il y a corruption, impunité", a-t-il ajouté lors d'un déplacement à Tijuana dans le nord-ouest du pays. Selon le chef de la commission d'enquête, le vice-ministre de l'Intérieur Alejandro Encinas, ces militaires et agents de la police fédérale ont par "leurs actions, omissions ou participations ont permis la disparition et l'exécution des étudiants, ainsi que le meurtre de six autres personnes" par le cartel de narcotrafiquants des Guerreros Unidos. Des compléments d'enquête sont nécessaires pour établir dans quelle mesure des membres des forces armées sont impliqués, a-t-il ajouté jeudi lors de la présentation du rapport. Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014, un groupe d'étudiants de l'école de formation des maîtres d'Ayotzinapa s'était rendu jusqu'à la ville proche d'Iguala (sud) pour "réquisitionner" des autobus afin d'aller à Mexico, pour une manifestation. Selon l'enquête officielle présentée en 2015 par le gouvernement d'Enrique Pena Nieto (2012-2018), 43 jeunes ont été arrêtés par la police locale, puis les membres du cartel les ont abattus et ont incinéré leurs corps dans une décharge. Seuls les restes de trois d'entre eux ont pu être identifiés. Cette version des faits, qui n'attribuait aucune responsabilité aux militaires, a été rejetée par les proches ainsi que par des experts indépendants. (Belga)