Une fête ukrainienne pour lancer le 3e jour du Pukkelpop

Une véritable fête ukrainienne a lancé, ce samedi, le troisième jour du Pukkelpop. En matinée, c'est en effet le groupe ukrainien Go_A, qui avait participé à l'Eurovision l'an passé, qui a enflammé la plaine de Kiewit (Limbourg) avec son hit 'Shum'.

Samedi après-midi, Bizkit Park a ouvert la scène principale tandis que sur les autres scènes, les artistes se succédaient rapidement avec en tête d'affiche pour ce 3e jour Tame Impala et Charlotte De Witte. Sont également annoncés Caribou, George Ezra, Jungle, Sean Paul, Underworld, Little Simz et Nina Kraviz. Quant aux Limbourgeois de Joyhauser, ils joueront à domicile dans la Boiler Room. Pour l'instant, l'édition 2022 du Pukkelpop n'est pas sold out: des billets d'une journée peuvent encore être achetés pour ce week-end.