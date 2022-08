Plus de deux heures d'attente à l'aéroport de Schiphol

(Belga) Les temps d'attente à l'aéroport de Schiphol, à Amsterdam (Pays-Bas), se sont allongés jusqu'à plus de 2h30 samedi. Moins de personnel de sécurité que prévu était à l'oeuvre, ce qui a ralenti le passage des voyageurs aux postes de sécurité. Les files s'étiraient jusqu'en dehors du hall des départs, suscitant des réactions indignées sur les réseaux sociaux.

Un porte-parole de l'aéroport amstellodamois a déclaré que l'aéroport avait demandé davantage d'agents de sécurité aux entreprises qui les emploient. La raison pour laquelle il y avait moins d'agents que prévu samedi n'est pas connue: il est possible que certains étaient malades mais le porte-parole ne pouvait l'affirmer. Ce n'est pas la première fois cette année que les files s'allongent à l'aéroport de Schiphol à cause d'une pénurie de personnel de sécurité et de traitement des bagages. La situation était cependant plus calme ces derniers jours. L'aéroport s'attend également à un pic de fréquentation dimanche, avec un chassé-croisé entre vacanciers en partance et de retour. Il est conseillé aux passagers d'arriver au plus tôt quatre heures avant leur départ. En cas d'arrivée trop prématurée, le comptoir d'enregistrement des bagages risque de ne pas être ouvert, ce qui entraîne des temps d'attente inutiles. (Belga)