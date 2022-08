Loyer, factures...: les Belges qui vivent seuls durement touchés par la hausse des prix

35% des ménages belges sont composés d'une personne seule. Des célibataires, veufs ou familles monoparentales qui assument seules le paiement des factures et donc pour qui l'augmentation du coût de la vie est particulièrement difficile. En un an, le budget minimum pour vivre décemment a augmenté de 100 euros.

Des factures multiples et une seule personne pour les assumer: c’est la réalité vécue par un ménage belge sur trois. Le logement est le motif de dépense le plus important. Une personne seule consacre 40% de son budget mensuel pour se loger, contre à peine 30% pour une famille. D’autres frais sont invariables que l’on soit seul ou à plusieurs. "Une télévision, c’est le même prix et ça consomme la même chose que vous soyez une personne ou une famille", note Philippe Defeyt, économiste. Idem pour l’assurance habitation, un loyer, les frais fixes du gaz, l’électricité. Les charges sont de plus en plus difficiles à assumer avec l’augmentation du coût de la vie

À Namur, par exemple, selon une étude de l’Institut pour le développement durable, en juin 2021, un adulte seul doit dépenser 1400€/mois tandis qu’en juin 2022, 1500€ sont nécessaires, soit 100€ mensuel supplémentaires. "Le panel est très divers, souligne arla Dejonghe, députée bruxelloise. Jeunes, moins jeunes, célibataire, veufs, des personnes divorcées, des familles monoparentales… Dû aux aléas de la vie, à un moment donné, tout le monde va se retrouver seul…"

Le phénomène va devrait s’accentuer; d’ici 2060, un ménage sur deux sera composé d’une seule personne.