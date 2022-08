Talibans au pouvoir en Afghanistan - Une quarantaine d'Afghans manifestent contre le régime taliban à Bruxelles

(Belga) Une quarantaine de personnes afghanes et de sympathisants se sont rassemblés dimanche après-midi vers 14h30 au carrefour de l'Europe, devant la gare de Bruxelles-Central, pour clamer leur opposition au régime taliban en Afghanistan. Les talibans sont au pouvoir dans ce pays d'Asie du Sud depuis un an, y bafouant les droits humains.

Les manifestants ont brandi des photos et banderoles pour dénoncer la situation en Afghanistan, dont la population vit dans des conditions de guerre depuis des années. Plusieurs Afghans vivant en Belgique ont témoigné sur la façon dont la population locale vit dans la pauvreté et doit faire face à la menace quotidienne des talibans. Ils ont également déploré que trop peu d'Afghans venus en Belgique ont été reconnus comme réfugiés ou demandeurs d'asile. Depuis qu'ils sont au pouvoir, il y a un an, les talibans ont régulièrement bafoué les droits humains, réprimant les personnes opposées au régime, a récemment dénoncé Amnesty International. L'ONG de défense des droits humains a notamment rapporté des répressions violentes de manifestations pacifiques, l'arrestation et la torture de plus de 80 journalistes, des centaines d'exécutions extrajudiciaires et le ciblage de minorités ethniques et religieuses. Les femmes sont également de plus en plus soumises à des violences et leurs droits et libertés sont réduits à peau de chagrin. (Belga)