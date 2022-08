Championnats européens - Noah Kuavita après sa 7e place à la barre fixe: "Mon exercice n'était pas régulier"

(Belga) Noah Kuavita a pris la 7e place de la finale individuelle à la barre fixe de l'Euro de gymnastique artistique, disputé dans le cadre de la 2e édition des championnats européens à Munich, dimanche en Allemagne.

En finale, l'Anversois de 23 ans a reçu une note de 13.166 (5.400 pour la difficulté et 7.766 pour l'exécution). "Mon exercice ne s'est pas passé comme prévu. Je suis très déçu", a avoué Kuavita. "J'ai mal commencé et cela a été dur mentalement. Ma réception sur mon saut final était un peu trop profonde. Mon exercice n'était pas régulier et c'est compliqué d'aller chercher une médaille." En 2018, le gymnaste du Silok Deurne avait terminé à la 8e place de la finale à la barre fixe. "Je suis content d'avoir pu montrer que j'appartiens toujours au top 8 européen à la barre fixe après ma blessure. Je vais maintenant prendre un peu de repos puis reprendre l'entraînement en vue des Mondiaux à Liverpool (29 octobre au 6 novembre, ndlr.) Des Mondiaux que la Belgique disputera aussi dans le concours général par équipes après sa 12e place en qualifications jeudi. "C'était très important pour nous et cet Euro est un succès à ce niveau. Notre principal objectif reste les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Nous devons encore nous qualifier évidemment. L'année prochaine, les Mondiaux seront à Anvers. Nos jeunes gymnastes doivent encore apprendre et être plus réguliers. Des choix importants devront être faits pour Liverpool", a conclu Kuavita. (Belga)