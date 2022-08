Disparition de Kiely Rodni: des plongeurs volontaires pensent avoir trouvé le corps de la jeune femme

Cela fait plusieurs jours que les autorités californiennes tentent de retrouver une jeune fille de 16 ans, Kiely Rodni, qui a disparu début août après avoir assisté à une soirée avec des amis.

Des plongeurs volontaires ont déclaré ce dimanche qu'ils pensaient avoir retrouvé le véhicule et le corps de la jeune fille de 16 ans. Les autorités ont vérifié qu'un corps avait bien été retrouvé, mais ont déclaré que l'identité n'avait pas été confirmée.

L'équipe de plongée, "Adventures With Purpose", a posté la découverte sur les réseaux sociaux vers 14h30. Le réservoir naturel dans lequel ils ont trouvé le corps est adjacent au terrain de camping où avait lieu la fête: "La voiture est à l'envers. Nous confirmons que Kiely est à l'intérieur. Le groupe a écrit que la famille avait été prévenue."

Adventures With Purpose est une "équipe de plongée sous-marine de recherche et de récupération de sonar qui aide les familles à localiser des êtres chers disparus sous l'eau", selon sa page Facebook.

Le bureau du shérif du comté du Nevada, dans un message Facebook posté quatre heures plus tard, a écrit que l'identité n'avait pas été "confirmée". Le message indique que des représentants des bureaux des shérifs du comté de Nevada et du comté de Placer, le FBI et des agences alliées ont convergé sur les lieux pour enquêter sur les découvertes des plongeurs.

Par l'intermédiaire d'un porte-parole, la famille de Kiely Rodni a déclaré au Reno Gazette-Journal qu'elle n'avait pas encore entendu parler des forces de l'ordre.

"Pour le moment, la famille n'a aucune déclaration sur les rumeurs sur les réseaux sociaux de cet après-midi", a déclaré Linda Luchetti, la représentante de la famille.

Rodni a été vue pour la dernière fois vers minuit et demi lors d'une fête organisée le 6 août à laquelle assistaient 200 à 300 adolescents près d'un terrain familial de camping, qui se trouve juste à côté du réservoir naturel, ont annoncé les autorités. Son véhicule, une Honda CRV 2013 grise avait également disparu.

Le téléphone de Kiely Rodni n'était plus en service depuis la fête et les autorités traitaient l'affaire comme un enlèvement. Plus tôt dimanche, le bureau du shérif a déclaré dans un article sur les réseaux sociaux que le public avait soumis plus de 1.800 tuyaux sur les allées et venues potentielles de Rodni.