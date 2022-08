Chaos dans l'accueil des demandeurs d'asile à Bruxelles: "En octobre, on va ouvrir des centres à Genappe et Verviers"

Nicole de Moor, secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, était l'invitée de 7h50 ce lundi sur Bel RTL. Elle a évoqué la gestion du centre du Petit-Château, ce centre où les migrants doivent se faire enregistrer pour déposer une demande d'asile, et son éventuel déménagement.

Fabrice Grosfilley: C'est un peu le chaos cet été?

Nicole de Moor: "Ce qui s'est passé la semaine dernière ne peut plus se reproduire, c'est clair. Le centre d'arrivée doit pouvoir ouvrir ses portes pour que les gens qui ont besoin de protection puissent demander l'asile en Belgique. Mais la sécurité du personnel et des demandeurs d'asile qui résident déjà au Petit-Château (le centre fait à la fois office de lieu d'inscription et d'hébergement de 800 personnes environ, NDLR) doit aussi être garantie, et ça n'était pas le cas. Pendant une journée, le centre a dû être fermé. J'ai immédiatement demandé des renforts de la police locale et de la police fédérale. La Ville a fait un effort, et je remercie le bourgmestre".

Comment ça va se passer cette semaine ? Depuis le milieu de l'été, il y a en moyenne 150 personnes qui font la file en pleine nuit devant le Petit-Château parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Va-t-on accélérer les procédures pour éviter ça ?

"Oui. On a déplacé la file d'attente à l'avant du bâtiment, pour soulager le quartier également. Car les flux étaient problématiques, ceux qui voulaient s'inscrire étant aux mêmes endroits que ceux qui sont hébergés et que le personnel. La situation était dangereuse. On a donc réorganisé les files d'attente, la gestion sera mieux organisée. Mais on doit créer des places d'accueil supplémentaires. Le centre à Machelen a ouvert le 4 août, un autre centre existe déjà près d'Anvers ; dans les prochaines semaines on va ouvrir un centre à Genappe et à Verviers (octobre), ainsi qu'à Sint Laureins (septembre)".

Vous voulez également essayer de limiter les arrivées, de faire la promotion dans les pays d'où partent les demandeurs d'asile ?

"Oui, c'est vraiment important d'informer les gens. Dans les demandeurs d'asile, il y a des gens avec un taux de reconnaissance très faible, qui ont peu de chance d'obtenir l'asile. Par exemple, en septembre je vais aller en Géorgie car ce pays à la 7e place en Belgique dans le nombre de demandes d'asile, or le taux de reconnaissance est très faible. Il faut leur dire que le système d'asile est destiné aux personnes qui fuient leur pays pour des raisons politiques ou ethniques, ou pour fuire une guerre. Il n'est pas destiné aux migrations économiques, là on a d'autres règles".

La secrétaire d'Etat a évoqué le déménagement d'une partie des infrastructures pour ne plus mélanger l'hébergement et les demandes d'inscription. Il pourrait y avoir la construction d'un bâtiment à Schaerbeek, mais les autorités locales s'y opposent actuellement.