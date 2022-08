La Belgique manque de donneurs de sperme: "Cela devient extrêmement difficile pour les couples en souffrance"

Les donneurs de sperme se font rares en Belgique. Dans certains services de procréation médicalement assistée, pour satisfaire la demande, il en faudrait trois fois plus. En Belgique, les dons de spermes sont difficiles à obtenir. Les délais d'attente sont longs: il faut en général attendre entre 6 mois et 1 an pour en obtenir.

Comme les donneurs se font rares chez nous, la semence masculine est souvent importée depuis l'étranger, depuis les pays scandinaves surtout.

Les explications d'Annick Delvigne, cheffe du service de procréation médicalement assistée, au CHC MontLégia: "Depuis longtemps, on va chercher notre sperme à l'étranger dont les pays scandinaves. Mais même avec les pays scandinaves, on est obligés de respecter un nombre de famille restreint, avec un certains nombres de donneurs pour éviter la consanguinité et donc les pays scandinaves qui nous fournissent du sperme respectent cela aussi. Mais cela devient excessivement difficile même en s'aidant de banques étrangères, d'avoir dans des délais raisonnables du sperme à disposition pour des couples en souffrance. On n'a pas assez de sang, de sperme, pas assez de donneurs d'organes."

Et le prix peut parfois être très élevé: 400 euros la paillette. Qui plus est, comme lors d'une insémination normale, le résultat n'est pas garanti. Il y a environ 15 à 20% de "réussite" par cycle.

Damien a 24 ans. Il est un donneur régulier. Le jeune homme explique pourquoi il a décidé de devenir donneur: "C'est quelque chose d'altruiste et comme j'inscris mon quotidien dans l'altruisme, c'est donc quelque chose de cohérent par rapport à qui je suis et j'essaie d'être."

Chaque année en Belgique, 10.000 inséminations sont réalisées grâce au sperme d'un donneur. Dans 10% des cas, c'est pour des couples hétéros atteints d'infertilité. Pour les 90% restant, c'est pour des femmes seules ou des couples de lesbiennes.