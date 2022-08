Retour à une fréquence plus élevée sur le réseau Stib pour la rentrée

(Belga) Les fréquences seront plus élevées sur plusieurs lignes du réseau de la Stib dès le lundi 29 août, annonce l'entreprise de transport en commun bruxellois lundi.

Les usagers du métro profiteront dès le 29 août d'un passage toutes les 10 minutes en soirée, soit toutes les cinq minutes sur les troncs communs du centre-ville. Un passage sera assuré toutes les 10 minutes en matinée et toutes les 15 minutes le week-end. Concernant les bus, le temps d'attente entre deux 71, ligne la plus fréquentée, sera réduit, avec un bus toutes les 4 minutes au lieu de 5 minutes en heure de pointe. La fréquence des lignes 20, 60 et 79 augmentera aussi en heure de pointe. La Stib s'adapte également au nouveau calendrier scolaire francophone, avec des renforts prévus durant les vacances d'automne pour les élèves néerlandophones qui ne seront en congé qu'une semaine. (Belga)