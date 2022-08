 Naissance très rare au zoo de Planckendael: deux bébés hyènes tachetées sont nées (photos)

C'est une grande première. Le zoo de Planckendael annonce la naissance de hyènes. Un fait assez extraordinaire, les naissances de ces espèces étant rares. "La fécondation comme la naissance sont de vrais petits miracles, car chez les hyènes, le canal de naissance est particulièrement long et semé d'embûches. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette double naissance", s'exclame avec joie la curatrice Sarah du ZOO Planckendael.

Cette naissance fait la joie des visiteurs mais aussi du personnel. Le soigneur Frédérik décrit comment sont les nouveaux locateurs du parc animalier anversois: "Les nouveau-nés sont uniformément noirs et pourtant attachants. Ce qu'on n'attendrait pas de la part d'animaux à la carrure si imposante et au visage si expressif. Ils sont fin prêts dès la naissance : avec leur fourrure et leurs yeux ouverts, ils sont même assez vifs et curieux". De plus, le parc précise que ces bébés sont nés avec une dentition complète.

Les sexes des petits n'ont pas encore été révélés. Ils n'ont pas été prénommés. A ce sujet-là, le Zoo demande aux amateurs du parc de poster leurs suggestions sur le compte Instagram du Zoo. Une seule exigence: ils doivent commencer par la lettre X.